Гаврилов — о победе «Спартака» над «Факелом»: «Если бы «Манчестер Сити» обыграли, то было бы круто, а так, ерунда»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу «красно-белых» над «Факелом» (3:0).

«Обыграли «Факел», и что? Считаете, что это круто? Если бы «Манчестер Сити» обыграли, то, конечно, было бы круто, а так, ерунда», — заявил Гаврилов «РБ Спорту».

Эксперт не понимает, зачем нужен такой Кубок, тренеры просто проверяют молодых игроков в этих матчах, нет никакого интереса.

«Спартак» одержал крупную победу над «Факелом» в рамках матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

В следующей встрече «красно-белые» примут на своем поле «Локомотив» в 10-м туре РПЛ, игра пройдет 18 сентября в 19:00 по мск.