​Как матч Франция – Португалия смотрели на МКС (фото)

Французский космонавт Томас Песке опубликовал фотографию, на которой он смотрит матч чемпионата Европы между сборными Франции и Португалии на международной космической станции.

«Мы попали не в самую простую группу, но это делало матчи ещё более интересными», - написал Песке на своей страничке в Twitter, отметив финиш сборной Франции на первом месте в группе F.

On n'est pas tombé dans le groupe le plus simple pour ces phases de poules de l'@UEFA, ça a rendu les matchs d'autant plus intéressants ;) Bravo les Bleus pour la 1e place !!! #POR #FRA https://t.co/GqgzV8DqWU pic.twitter.com/wzPGmG5tvw