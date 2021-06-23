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Кирьяков: «Ждём много голов в матче Франция - Португалия, будет интересно»

23 Июня 2021, 16:29,

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Франции и Португалии в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Встречаются действующие чемпионы мира и чемпионы Европы. Понятно, что когда такая вывеска, интерес у зрителей огромный. В обеих командах есть очень много сильных футболистов. Если смотреть по командным действиям, то предпочтительнее смотрятся французы, которые уже в принципе обеспечили себе выход в плей-офф. У них был не очень удачный матч с Венгрией, но играли спокойно с запасом, имея полное преимущество.

Для Португалии это будет принципиальный матч, у них идет борьба за очки. Ничья позволит им попасть в стадию плей-офф даже с третьего места. Поэтому будет очень хороший матч. Надеюсь, мы увидим не один гол, надеюсь, не будет нулевой ничьей. Ждем много голов, будет интересно», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии, Сергей Кирьяков
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