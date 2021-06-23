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Филиппо Индзаги сравнил Мбаппе и Роналду

23 Июня 2021, 15:51,

Бывший форвард «Милана» Филиппо Индзаги сравнил лидеров сборных Франции Килиана Мбаппе и Португалии - Криштиану Роналду.

- Будучи главной ударной силой впереди, Роналду может иметь преимущество, но он также становится более уязвимым для защитников. Мбаппе же умеет искать пространство и порой может спрятаться,- заявил La Gazzetta dello Sport новый главный тренер «Брешии».

Роналду с Мбаппе встретятся в четвертый раз, они дважды играли друг против друга на клубном уровне и однажды - в сборных.

Обе команды практически гарантировали себе участие в плей-офф Евро-2020. Лишь Португалия имеет невысокую вероятность не выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Франции, Сборная Португалии, Килиан Мбаппе, Филиппо Индзаги
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