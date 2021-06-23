Бензема забил за сборную в первый раз за 6 лет

В центральном матче третьего тура группового раунда Евро-2020 играют сборные Португалии и Франции. В конце первого тайма соперники обменялись результативными ударами с 11-метровых.

Криштиану Роналду забил четвертый мяч на турнире и стал лучшим европейским бомбардиром среди участников чемпионатов мира и Европы. Автор ответного гола также не забудет эту встречу. Дело в том, что Карим Бензема отличился в составе национальной команды в первый раз с октября 2015 года. До этого один из лучших форвардов планеты был отлучен от сборной.

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