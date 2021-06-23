Дешам отметил зависимость сборной Португалии от Роналду

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23 Июня 2021, 10:30,
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Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами в преддверии встречи с Португалией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020.
«Португальская сборная очень сильно зависит от Роналду и его голов. В предыдущих поединках Криштиану очень много сделал для своей команды. Мы попробуем уменьшить его влияние на игру», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Португалии и Франции пройдет в среду, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Перед этим поединком французы лидируют в группе F, а португальцы занимают третью строчку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Дидье Дешам