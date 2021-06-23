Роналду установил голевой рекорд чемпионатов Европы и мира

В матче чемпионов Европы и мира открыт счёт. Вратарь французов Уго Льорис на выходе сыграл кулаком в голову соперников, отправив Данилу Перейру в нокдаун. Арбитр показал голкиперу желтую карточку и назначил пенальти.

К мячу подошел Криштиану Роналду и реализовал 11-метровый. Ветеран с четырьмя голами (два - с пенальти) вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Евро-2020. Это его первый гол французам.

Также Роналду забил уже 20-й гол на крупных турнирах и вышел по этому показателю на первое место среди европейских футболистов. 19 - у Мирослава Клозе, 18 - у Герда Мюллера, 16 - у Юргена Клинсманна и 14 - у Мишеля Платини.

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