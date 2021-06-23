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Роналду установил голевой рекорд чемпионатов Европы и мира

23 Июня 2021, 22:41,

В матче чемпионов Европы и мира открыт счёт. Вратарь французов Уго Льорис на выходе сыграл кулаком в голову соперников, отправив Данилу Перейру в нокдаун. Арбитр показал голкиперу желтую карточку и назначил пенальти.

К мячу подошел Криштиану Роналду и реализовал 11-метровый. Ветеран с четырьмя голами (два - с пенальти) вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Евро-2020. Это его первый гол французам.

Также Роналду забил уже 20-й гол на крупных турнирах и вышел по этому показателю на первое место среди европейских футболистов. 19 - у Мирослава Клозе, 18 - у Герда Мюллера, 16 - у Юргена Клинсманна и 14 - у Мишеля Платини.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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Комментарии (3)
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1
Spirit
23 Июня 2021, 23:51

Роналду видать и карьеру закончит,установив какой нибудь очередной рекорд!

1
ингерман
23 Июня 2021, 22:53

ай молодца!

0
Bettega
23 Июня 2021, 22:51

а давно ли он Мигелем стал?

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