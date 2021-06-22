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Мбаппе отдали право пробивать штрафные

22 Июня 2021, 19:54,

Сборная Франции проводит последние приготовления к матчу с Португалией, который завершит групповой отрезок чемпионата Европы 2020 года. Команда Дидье Дешама обыграла команду Германии и поделила очки с венграми, что позволяет ей думать о плей-офф.

RMC Sport сообщает, что в составе французской сборной произошла смена ролей в том, что касается исполнения штрафных ударов. С завтрашнего матча все опасные стандарты будет пробивать форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Если со штрафного лучше навешивать, тогда к мячу будет подходить нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Интересно, что Мбаппе пока ни разу не забивал прямым ударом со штрафного ни в клубах, ни в сборной.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе
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