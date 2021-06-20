Защитник будущего из «Севильи», рослый старожил «Челси», партнёр Головина и универсал, вылетавший из АПЛ

Сборная Франции с большим трудом переиграла немцев – матч получился скучным, не оправдав ожиданий болельщиков, а победу «трёхцветным» принёс защитник Матс Хуммельс, срезавший снаряд в сетку собственных ворот. Во втором туре Евро-2020 французы поделили очки с венграми – 1:1, и ничья – негативный результат для вице-чемпионов мира. Дидье Дешам вернул в сборную Карима Бензема после нескольких лет разногласий, но в составе французского коллектива есть и другие, не менее заметные персонажи.

Мусса Сиссоко

Универсальный полузащитник «Тоттенхэма» находится в резервном списке сборной Франции – Дешам сделает на него ставку в случае выявления коронавирусной инфекции в стане «трёхцветных» или травмы одного из основных игроков. Сиссоко – человек интересный. Воспитанник «Тулузы» вылетал из АПЛ вместе с «Ньюкаслом», играл в детстве в мини-футбол, сменил 6 позиций в «Тоттенхэме», ругался с Маурисио Почеттино, был ключевым игроком Жозе Моуринью и «привёз» пенальти в финале Лиги чемпионов на 24-й секунде. Француз крепко стоит на ногах, отмечается коварным дриблингом, часто подставляется под фолы при первом же контакте и выходит из обороны в атаку за счёт коротких передач. Контракт Сиссоко с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года, и не факт, что новый наставник (Гаттузо любит игроков подобного формата, Фонсека – нет) сохранит человека-оркестра. Сиссоко – удивительная персона, он получал вызовы в сборную Франции даже в самые неудачные моменты на клубном уровне. С точностью передач у француза полный порядок – в сезоне 2020/21 он доставил до адресатов и по воздуху, и понизу 84,4% посланных мячей.

Виссам Бен Йеддер

На бумаге капитаном «Монако» является француз, хотя претендентов на «должность» правой руки тренера хоть отбавляй – Леком, Фабрегас, Агилар и Марипан могли бы выводить «монегасков» с соответствующей повязкой на рукаве. Француз, нередко забивающий с передач Александра Головина, отдал 3 года карьеры «Севилье», а затем с большой охотой вернулся на родину. В прошлом сезоне Виссам оформил 20 точных ударов и 8 раз выступал в роли ассистента, что сделало его самым продуктивным игроком «Монако». Форвард, доросший до 170 см, отличается культурой паса, удержанием мяча во время движения, ключевыми передачами (как же он выводит партнёров на ударные позиции!), ловким завершением атак и потрясающим исполнением штрафных ударов. В Лиге 1 вратари пристально следят за полётом мяча, если Виссам исполняет удар – он закручивает мячи по удивительным траекториям и бывает очень полезен на грани офсайда в момент приёма передачи. Услуги француза с тунисскими корнями оцениваются аналитиками Transfermarkt в 35 миллионов евро, но потенциальному покупателю придётся выложить около 40. К слову, серьёзный интерес к Виссаму проявлял поздней осенью 2020 года «Манчестер Юнайтед», но после пролонгации контракта Кавани переговоры застопорились.

Курт Зума

В отличие от Сиссоко, Зума и Бен Йеддер провели матч со сборной Германии на скамейке запасных. Рослый центральный защитник «Челси», кажется, играет в футбол на высоком уровне всю жизнь – после дебюта в 2011 году за «Сент-Этьен» Зума всегда находился на радарах больших команд. Вместе с «Челси» он пережил пребывание в опасной близости от зоны вылета (именно по этой причине был уволен Моуринью) и смену нескольких тренеров (Хиддинк, Конте, Сарри, Лэмпард, Тухель), а в прошлом месяце поднял над головой трофей Лиги чемпионов. Родители назвали его в честь персонажа фильма «Кикбоксер», в котором блистательно сыграл Жан-Клод ван Дамм. Зума тонко чувствует момент для паса – прошлый сезон он завершил с фантастическим показателем (90,9%) точности передач в АПЛ. Радиоуправляемые передачи Зума – находка для Тухеля, но француз полезен ещё и в атаке – 5 голов в чемпионате. Зума отлично контролирует мяч в динамике – выбить снаряд из-под ног защитника практически невозможно, ведь в игроке утончённая игра сочетается с мощью. Зума редко нарывается на жёлтые карточки и лучше всего действует при схеме с тремя центральными защитниками – Аспиликуэта и Сильва играют высоко, а Зума глубже, позволяя «Челси» дождаться подключения опорников и фланговых игроков (чаще латералей).

Жюль Кунде

Кунде – защитник будущего. Француз, начинающий матчи в зоне центрального защитника, регулярно оказывается на позиции инсайда, вингера или форварда, смещаясь в эту зону с фланга. Выдающиеся скоростные данные позволяют Кунде в кратчайшие сроки возвращаться в оборону и принимать участие в защите. Кунде оголяет пространство, но его страхует опорный полузащитник Гудель. «Севилья» – одна из самых тактически гибких команд Примеры в сезоне 2020/21, и Кунде с таким футболом надолго не задержится в Андалусии. Клуб запрашивает за его трансфер 60 миллионов евро, а сам француз на пресс-конференции говорит о желании выигрывать трофеи. Кунде – самородок, в Европе пока нет последователей Жюля, которые покрывали бы весь периметр поля (взгляните на тепловую карту его перемещений).

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ