Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче с командой Франции на чемпионате Европы 2020 года. Счёт стал 2:2. Оба мяча великий форвард забил с 11-метровой отметки.

Но важнее всего то, что Роналду забил свой 109-й гол за сборную и повторил рекорд иранца Али Даеи. На сегодняшний день ни один футболист в мире не забивал за свою национальную команду больше, чем Криштиану. При этом, если португалец забьет еще один раз, то станет единоличным обладателем этого рекорда.

Примечательно, что до гола Роналду именно его команда рисковала вылететь, занимая четвертое место в группе в онлайн-таблице.

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