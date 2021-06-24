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Роналду: «Мои поздравления команде, благодарю всех за поддержку»

24 Июня 2021, 09:43,

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в своем твиттер-аккаунте после поединка против команды Франции. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, а 36-летний бомбардир отметился двумя голами с пенальти.

«Мои поздравления команде. Благодарю всех за поддержку», - гласит сообщение португальского форварда.

Сборная Португалии финишировала на третьем месте в своей группе, уступив командами Франции и Германии. В 1/8 финала чемпионата Европы подопечные Фернанду Сантуша сыграют против бельгийцев. Поединок состоится 27 июня в Севилье.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
24 Июня 2021, 11:45

Сборная во многом помогает Роналду, выросло много игроков топ-уровня, но и без него она как без рук. Он во многом мотиватор, капитан и реализатор голевых моментов! Наличие одного такого игрока придаёт уверенности всей команде. Собственно, поэтому на этот период для сборной Португалии и приходятся золотые награды континентальных соревнований. Но на этом Евро повторить подобное будет сложно :)

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