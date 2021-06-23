Моуринью раскритиковал Фернандеша за игру на Евро-2020

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен игрой полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша в двух предыдущих матчах чемпионата Европы-2020.

«В первых двух встречах Фернандеш выходил на поле, однако он практически не включался в игру. Надеюсь, в поединке с французами Бруну начнет показывать свой уровень. Он умеет забивать, ассистировать, исполнять штрафные удары и пенальти. Фернандешу есть чем помочь Португалии, однако реальность такова, что в первых матчах он не был заметен на поле», - приводит слова Моуринью Mirror.

23 июня сборная Португалии встретится с командой Франции. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.

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