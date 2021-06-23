Бышовец дал прогноз на матч Франция - Португалия

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23 Июня 2021, 10:41,
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Известный футбольный тренер и эксперт Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем поединке сборных Франции и Португалии в третьем туре групповой стадии Евро-2020.
«У Франции возникли проблемы с венграми из-за отсутствия ротации. В предстоящем матче французы будут пытаться реабилитироваться и смогут добиться победы», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».
Матч Франция - Португалия состоится сегодня, 23 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
После двух туров французы лидируют в квартете F, а португальцы находятся на третьей позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии, Анатолий Бышовец