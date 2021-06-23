Бышовец дал прогноз на матч Франция - Португалия

Известный футбольный тренер и эксперт Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем поединке сборных Франции и Португалии в третьем туре групповой стадии Евро-2020.

«У Франции возникли проблемы с венграми из-за отсутствия ротации. В предстоящем матче французы будут пытаться реабилитироваться и смогут добиться победы», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Матч Франция - Португалия состоится сегодня, 23 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

После двух туров французы лидируют в квартете F, а португальцы находятся на третьей позиции.

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