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Роналду повторил мировой рекорд, а судья назначил 3 пенальти: Весёлая ничья Португалии и Франции

23 Июня 2021, 23:57,

Сборные Португалии и Франции выдали весёлый матч, который вместил в себя 4 гола, 3 пенальти и рекорд Роналду. При этом подопечные Дешама удержали первую строчку в группе.

Протокол игры  
Португалия 2:2 Франция
(1:0) Роналду Криштиану 31'    
    45' Бензема Карим (1:1)
    47' Бензема Карим (1:2)
(2:2) Роналду Криштиану 60'    
Патрисиу Руй Семеду Нелсон   79' (Далот Диогу (   79') Пепе Кеплер Диаш Рубен Геррейро Рафаэль Моутинью Жоау   72' (Фернандеш Бруну (   72') Данилу Перейра   46' (Пальинья Жоау (   46') Саншеш Ренату   88' (Оливейра Сержиу (   88') Силва Бернарду   72' (Невеш Рубен (   72') Роналду Криштиану Жота Диогу
Запасные: Лопеш Антони Фонте Жозе Андре Силва Карвалью Вилльям Силва Руи Силва Рафа Фелиш Жоау
Льорис Уго   27' Кунде Жюль Варан Рафаэль Кимпембе Преснел   83' Эрнандес Люка   36'   46' (Динь Люка (   46' Рабио Адриен   52') Погба Поль Канте Н'Голо Толиссо Корентен   66' (Коман Кингсли (   66') Гризманн Антуан   40'   87' (Сиссоко Мусса (   87') Мбаппе Килиан Бензема Карим
Запасные: Зума Курт Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Лемар Тома Павар Бенджамен Жиру Оливье Бен-Йеддер Виссам
23 июня. Стадион "Ференц Пушкаш".

 

В заключительном туре группы F состоялся матч между действующими чемпионами мира и Европы. Французы заранее обеспечили себе место в плей-офф, но оставался вопрос, с какого места выйдет команда. Португальцам для выхода в следующий этап надо было просто не проиграть с разницей в три мяча и больше, что тоже позволяло чувствовать себя спокойно. Тем не менее, вряд ли подопечные Сантуша хотели довольствоваться третьей строчкой.

Сборная Португалии начала матч активнее. В дебюте сначала Саншеш закинул мяч в штрафную французов, но никто из партнёров не успел к передаче. Затем Роналду пытался головой замкнуть навес слева, но пробил в руки Льорису. Правда, ответ французов был намного опаснее. Погба с центра поля разрезающей передачей вывел Мбаппе на рандеву с Руй Патрисиу, но удар форварда «Монако» был отбит.

После этого темп игры чуть спал. Французы отодвинули мяч к средине поля, где команды и боролись друг с другом. На 27-й минуте португальцы заработали штрафной, и после навеса Льориса врезался в Данилу Перейру. Судя по одному из повторов, французский вратарь успел сыграть в мяч сначала, но ВАР не стал менять арбитра и подтвердил пенальти. Удар Роналду с точки был точным, и португалец ещё приблизился к рекорду Али Даеи по количеству голов за сборную страну.

Embed from Getty Images

Казалось, что французы после этого должны были взвинтить скорости, но этого не случилось. Более того, португальцы продолжали атаковать и продолжали бить по воротам. Особенно старался в этом плане Моутинью, правда, опасными эти выстрелы не были.

Первый тайм мирно катился к завершению, но на 45-й минуте судья назначил ещё один пенальти, но на этот раз в ворота португальцев. Погба забрасывал мяч вперёд на Мбаппе, который рванул в штрафную, но наткнулся на Семеду и упал. К мячу подошёл Карим Бензема и пробил точно. Для форварда это стал первый гол за сборную Франции с октября 2015-го года и первый в рамках чемпионатов Европы. Тут же подопечные Дешама провели ещё одну атаку – Толиссо справа навешивал на дальний угол вратарской, куда врывались Мбаппе и Бензема, но толком пробить никто из них не смог. На этом первый тайм и завершился.

Embed from Getty Images

В начале второго тайма Погба ещё одним роскошным пасом из середины поля за спину Диашу вывел Бензема на рандеву с Руй Патрисиу. Форвард красиво пробил в дальний угол, но вместо празднования, понуро побрёл, увидев бокового арбитра с поднятым флажком. Однако после подсказки из комнаты ВАР главный судья указал на центр – гол был забит по правилам! Тут же португальцы попробовали сравнять счёт, но после навеса Геррейро Роналду немного не дотянулся головой.

Embed from Getty Images

По истечении часа игры Матео Лаос назначил и третий пенальти в матче. Роналду навешивал слева, но Кунде его прервал. Мяч отскочил обратно к португальцу, а француз чуть потерял равновесие. Повторная подача Роналду нашла руку Кунде, и судья назначил одиннадцатиметровый. Роналду вновь подошёл и забил очередной гол в составе национальной команды, который стал 109-м. Таким образом, португалец повторил рекорд иранца Али Даеи.

После небольшой передышки французы завелись. Вскоре Погба мог забить красивейший мяч. Полузащитник выстрелил из-за пределов штрафной в направлении верхнего угла. Патрисиу в красивом прыжке отбил мяч в перекладину, от которой тот отскочил к Гризманну, но его удар с острого угла вратарь португальцев также парировал. Подопечные Дешама продолжали быть активными, но больше моментов не возникало.

Ближе к концу матча казалось, что обе команды уже были согласны на ничью. Ни те, ни другие уже не стремились к чужим воротам и доигрывали встречу. Благодаря этой ничьей и результату в параллельном матче французы выиграли группу. Португальцы же идут дальше с третьей строчки.

Андрей Центров

1
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии
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Комментарии (5)
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1
Roni
24 Июня 2021, 00:07
Одного не понял, почему Португальцы в добавленное 5 мин не стали биться за 1 место? Ничем уже не рисковали
0
nebarsabarsenet
24 Июня 2021, 00:09

Ну, причём вполне могли бы и выйти победителями

1
redwhite1959
24 Июня 2021, 00:05

В 18-м году присутствовал в Лужниках на "договорняке" Дания - Франция. В конце сегодняшней игры сразу вспомнил тот матч. Похоже - Коману забыли сказать про то, что нужно "катать вату" до финального свистка. Парень честно заработал "пеналь", но судья и ВАР тоже были в теме, что матч должен закончиться вничью, а потому пеналь не назначили. И французы не особо спорили по этому моменту. Так что по факту зрители смотрели сегодня не спортивное соревнование, а цирковое представление((

1
Spirit
24 Июня 2021, 00:05

А Франция все так и не может обыграть Португалию!

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