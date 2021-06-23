Роналду повторил мировой рекорд, а судья назначил 3 пенальти: Весёлая ничья Португалии и Франции

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23 Июня 2021, 23:57,
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Сборные Португалии и Франции выдали весёлый матч, который вместил в себя 4 гола, 3 пенальти и рекорд Роналду. При этом подопечные Дешама удержали первую строчку в группе.
|Португалия
|2:2
|Франция
|(1:0) Роналду Криштиану 31'
|45' Бензема Карим (1:1)
|47' Бензема Карим (1:2)
|(2:2) Роналду Криштиану 60'
В заключительном туре группы F состоялся матч между действующими чемпионами мира и Европы. Французы заранее обеспечили себе место в плей-офф, но оставался вопрос, с какого места выйдет команда. Португальцам для выхода в следующий этап надо было просто не проиграть с разницей в три мяча и больше, что тоже позволяло чувствовать себя спокойно. Тем не менее, вряд ли подопечные Сантуша хотели довольствоваться третьей строчкой.
Сборная Португалии начала матч активнее. В дебюте сначала Саншеш закинул мяч в штрафную французов, но никто из партнёров не успел к передаче. Затем Роналду пытался головой замкнуть навес слева, но пробил в руки Льорису. Правда, ответ французов был намного опаснее. Погба с центра поля разрезающей передачей вывел Мбаппе на рандеву с Руй Патрисиу, но удар форварда «Монако» был отбит.
После этого темп игры чуть спал. Французы отодвинули мяч к средине поля, где команды и боролись друг с другом. На 27-й минуте португальцы заработали штрафной, и после навеса Льориса врезался в Данилу Перейру. Судя по одному из повторов, французский вратарь успел сыграть в мяч сначала, но ВАР не стал менять арбитра и подтвердил пенальти. Удар Роналду с точки был точным, и португалец ещё приблизился к рекорду Али Даеи по количеству голов за сборную страну.
Казалось, что французы после этого должны были взвинтить скорости, но этого не случилось. Более того, португальцы продолжали атаковать и продолжали бить по воротам. Особенно старался в этом плане Моутинью, правда, опасными эти выстрелы не были.
Первый тайм мирно катился к завершению, но на 45-й минуте судья назначил ещё один пенальти, но на этот раз в ворота португальцев. Погба забрасывал мяч вперёд на Мбаппе, который рванул в штрафную, но наткнулся на Семеду и упал. К мячу подошёл Карим Бензема и пробил точно. Для форварда это стал первый гол за сборную Франции с октября 2015-го года и первый в рамках чемпионатов Европы. Тут же подопечные Дешама провели ещё одну атаку – Толиссо справа навешивал на дальний угол вратарской, куда врывались Мбаппе и Бензема, но толком пробить никто из них не смог. На этом первый тайм и завершился.
В начале второго тайма Погба ещё одним роскошным пасом из середины поля за спину Диашу вывел Бензема на рандеву с Руй Патрисиу. Форвард красиво пробил в дальний угол, но вместо празднования, понуро побрёл, увидев бокового арбитра с поднятым флажком. Однако после подсказки из комнаты ВАР главный судья указал на центр – гол был забит по правилам! Тут же португальцы попробовали сравнять счёт, но после навеса Геррейро Роналду немного не дотянулся головой.
По истечении часа игры Матео Лаос назначил и третий пенальти в матче. Роналду навешивал слева, но Кунде его прервал. Мяч отскочил обратно к португальцу, а француз чуть потерял равновесие. Повторная подача Роналду нашла руку Кунде, и судья назначил одиннадцатиметровый. Роналду вновь подошёл и забил очередной гол в составе национальной команды, который стал 109-м. Таким образом, португалец повторил рекорд иранца Али Даеи.
После небольшой передышки французы завелись. Вскоре Погба мог забить красивейший мяч. Полузащитник выстрелил из-за пределов штрафной в направлении верхнего угла. Патрисиу в красивом прыжке отбил мяч в перекладину, от которой тот отскочил к Гризманну, но его удар с острого угла вратарь португальцев также парировал. Подопечные Дешама продолжали быть активными, но больше моментов не возникало.
Ближе к концу матча казалось, что обе команды уже были согласны на ничью. Ни те, ни другие уже не стремились к чужим воротам и доигрывали встречу. Благодаря этой ничьей и результату в параллельном матче французы выиграли группу. Португальцы же идут дальше с третьей строчки.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии
Ну, причём вполне могли бы и выйти победителями
В 18-м году присутствовал в Лужниках на "договорняке" Дания - Франция. В конце сегодняшней игры сразу вспомнил тот матч. Похоже - Коману забыли сказать про то, что нужно "катать вату" до финального свистка. Парень честно заработал "пеналь", но судья и ВАР тоже были в теме, что матч должен закончиться вничью, а потому пеналь не назначили. И французы не особо спорили по этому моменту. Так что по факту зрители смотрели сегодня не спортивное соревнование, а цирковое представление((
А Франция все так и не может обыграть Португалию!