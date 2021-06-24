Бензема: «Роналду - мой хороший друг, был рад с ним повидаться»

Форвард Карим Бензема прокомментировал встречу с нападающим Криштиану Роналду в поединке третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Португалии.

«Криштиану является моим хорошим другом, мы долго играли вместе и добились успеха в «Реале». Был рад с ним повидаться. После игры мы пообщались, пожали руки и пожелали друг другу удачи в следующих матчах», - приводит слова нападающего A Bola.

Матч Франция - Португалия завершился вничью со счетом 2:2. Бензема и Роналду оформили по дублю в прошедшей встрече.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру