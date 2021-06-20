Санья: «У меня было ощущение, что в сборной Франции не хотят меня видеть»

Бывший игрок «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья признал наличие психологических проблем во время выступления за национальную команду.

- У меня было ощущение, что в сборной не хотят меня видеть. Подавал ли я мяч, стелился в подкате или атаковал, я не был свободен. Я никогда не играл с чистой головой. Это сказалось на мне и моей семье. Я больше думал о давлении, чем об игре… С годами мне больше не нравилось приезжать в сборную Франции, - признался Санья в эфире beIN Sports.

Несмотря на проблемы, Санья провел 65 матчей за 10 лет в составе сборной Франции. Что касается трофеев, их у Санья не много - победы в Кубке Франции с «Осером», Кубке Англии с «Арсеналом», Кубке лиги Англии с «Манчестер Сити» и чемпионство Канады с «Монреалем».