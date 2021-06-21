Кто самый слабый среди самых сильных сборных Евро-2020 в группе F

Перед началом чемпионата Европы квартет F футбольные эксперты и болельщики с уверенностью называли группой смерти. И это вполне объяснимо: в одной «чаше» оказались триумфаторы двух последних мундиалей и нынешние чемпионы Европы. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» размышляет о раскладах в группе F перед заключительным туром.

Стоит сказать о том, что ожидания болельщиков отчасти оправдались – до последнего тура мы так и не знаем, кто выйдет из группы, а кому придётся покинуть это Евро. Но мы знаем, что данный чемпионат Европы имеет определённый формат, позволяющий выйти в плей-офф, даже заняв третье место в группе. Как бы это ни было удивительно, но на выход из этой группы «смерти» претендуют не только немцы, французы и португальцы, но и скромная сборная Венгрии, от которой, будем честны, мало что ожидали перед началом турнира. Постараемся разобрать по отдельности игру и результаты каждой команды.

Франция

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Французская сборная приехала на турнир в статусе чемпиона мира. Неудивительно, что букмекеры поставили «трëхцветных» на первое место в списке фаворитов всего Евро. Свой путь на турнире французы начали с одним из самых грозных соперников, другим фаворитом чемпионата – сборной Германии. В этом противостоянии футбольных «гигантов» Франция одержала верх, но эту победу уж точно нельзя называть безоговорочной. Французы уступили сопернику практически по всем основным статистическим показателям: немцы больше владели мячом, чаще били по воротам, отдавали больше передач, а любители юмора скажут, что Германия и забила больше. Но всё же главное – результат, а именно он больше устраивает сборную Франции. Минимальная победа со счётом 1:0, добытая с помощью автогола Маттса Хуммельса, позволила французской команде начать чемпионат Европы на мажорной ноте.

Но стоит отметить умение сборной Франции играть вторым номером. При владении мячом и давлении Германии французы успешно выбегали в контратаки, которые были достаточно опасны для того, чтобы забить ещё. Хорошо проведённые контратаки Франции абсолютно неудивительны, ведь в составе «трёхцветных» действует реактивное бегущее нападение во главе с главной скоростной силой – Киллианом Мбаппе. Такие контрвыпады даже позволили французам дважды поразить ворота немцев во втором тайме, но голы Мбаппе и Бензема были отменены из-за офсайда.

Во второй встрече французам уже пришлось действовать против плотной обороны, используя позиционную атаку на протяжении всего матча. И эта встреча довольно ярко продемонстрировала проблемы «трёхцветных». При трёхкратном перевесе по ударам французская сборная не смогла справиться со скромной Венгрией. Более того, французы были вынуждены отыгрываться по ходу встречи. Конечно же, в глаза бросилась и достаточно слабая реализация у французов: из пятнадцати ударов лишь один превратился в гол. Наверняка этот матч наведёт Дидье Дешама на какие-то мысли. Тем не менее французы набрали 4 очка в двух матчах и тем самым фактически обеспечили себе выход из группы. Но с какого места «трёхцветные» отправятся в плей-офф? Есть сомнения, что Франция будет довольствоваться третьим местом.

Германия

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Старт чемпионата для Германии сложился неудачно: немцы уступили французам 0:1. В позиционной атаке бундестим не смогла создать достаточное количество моментов для того, чтобы забить: французская оборона оказалась плотной и мощной, в центре поля всю полузащиту немцев «съел» Нголо Канте, а лидеры немецкой команды явно переживали не лучший день. К тому же Германия раз за разом позволяла французам выходить в быстрые контратаки, одна из которых в итоге привела к автоголу Маттса Хуммельса.

Многие болельщики испугались, что немцев ждёт та же участь, что и на российском мундиале в 2018 году. Напомним, тогда сборная Германии не смогла выйти из группы. Но во втором туре Евро немецкая команда подарила фанатам куда больше радостных эмоций, нежели в первом. В самом голевом матче чемпионата бундестим одолела Португалию со счётом 4:2. В отличие от первого матча, в этой встрече у немцев было лучше абсолютно всё: они лучше реализовали моменты, пользовались ошибками соперника, двигались гораздо быстрее. Как итог: три очка в двух матчах с топ-соперниками. И всё же португальцам удалось дважды отличиться, и случилось это опять в результате контратак. Это говорит о том, что Йоахиму Лёву есть над чем подумать в преддверии последнего тура группового этапа и предстоящих игр плей-офф. В заключительном матче группы немцам достаточно сыграть вничью со сборной Венгрии, но вряд ли Германия рассчитывает на выход с третьего места, к тому же соперник явно на порядок ниже классом. С одной стороны, Йоахим Лёв в предстоящем матче может попробовать новых игроков, новые схемы и комбинации. Но с другой – все мы помним, что в 2018 году на чемпионате мира выйти из группы Германии не позволило сенсационное поражение от сборной Южной Кореи, которая, как и Венгрия, казалось, не представляла особой угрозы...

Португалия

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На чемпионат Европы португальцы приехали с весьма понятной мотивацией – подтвердить свой титул и оставить кубок Европы у себя. В первом туре Португалия ожидаемо разгромила Венгрию со счётом 3:0. Глядя на счёт, можно подумать, что Криштиану и компания совсем не испытали проблем, но это далеко не так. Это доказывает как минимум тот факт, что первый гол португальцы забили лишь на 84-й минуте. На протяжении всего матча Португалия имела проблемы в созидании при позиционной атаке: плотная оборона венгров практически не позволяла португальским форвардам трогать мяч. Стоит сказать, что Венгрия в этой встрече тоже имела свои моменты, которые не смогла реализовать. Но всё же в концовке португальцы решили свои проблемы и смогли забрать три очка, на которые они рассчитывали.

84 минуты без гола против Венгрии наводили на мысли о том, что у Португалии есть проблемы. Эти проблемы очень показательно раскрылись в матче Португалии против Германии. Португальцы проиграли 2:4, и этот результат можно списать на что угодно: неудача, невезение, но отрицать тот факт, что у Португалии есть проблемы, никак нельзя. Казалось, португальцы показывают весьма осмысленную игру в атаке, грамотно выбегают из обороны в атаку, но ложкой дёгтя в бочке мёда стали, прежде всего, позиции крайних защитников. Именно этими зонами немцы постоянно пользовались, чтобы превращать собственные атаки в голы. Нельсон Семеду и Рафаэль Геррейру практически никогда не находились на своих позициях в нужное время: они либо не успевали возвращаться после того, как «заигрались» в атаке, либо смещались глубоко в центр обороны. Ниже своих возможностей сыграл центральный защитник Рубен Диаш, который, к слову, был признан лучшим игроком минувшего сезона английской Премьер-лиги. Тактика на игру оказалась провальной, и это, безусловно, добавит головной боли Фернандо Сантушу, которому придётся перестроить игру перед последним матчем в группе. В матче против Франции португальцам нужна хотя бы ничья, которая позволит набрать 4 очка по итогам группового этапа. Для того чтобы занять первое или второе место, Португалия должна победить главного фаворита турнира, а сделать это будет крайне непросто. К тому же стоит вспомнить, что именно Францию португальцы обыграли в финале Евро 2016, а это говорит о том, что французы захотят взять реванш, поэтому играть «трёхцветные» будут только на победу.

Венгрия

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Вот мы и плавно перешли к главному аутсайдеру квартета F. От сборной Венгрии, будем откровенны, мало что ожидали перед началом этого чемпионата. К тому же Евро пропускает главная звезда мадьяров Доминик Сабослай. Скажем сразу, шансов на выход из группы у Венгрии очень мало, но, даже несмотря на это, венгры уже могут гордиться своим выступлением. В первом туре, уступив португальцам 0:3, сборная Венгрии ни в коем случае не опозорилась: венгры держали ворота в неприкосновенности на протяжении 84 минут, сами создавали моменты. А во втором матче они и вовсе смогли не проиграть, причем случилось это в матче не против будничной команды, а против действующих чемпионов мира. Да, можно говорить о том, что французы вышли на этот матч как на праздник, безалаберно реализовывая свои моменты, но это никак не умаляет заслуг сборной Венгрии. Мадьяры даже сумели забить первыми, но их мастерства не хватило для того, чтобы удержать победный счёт. Для того чтобы выйти из «группы смерти», Венгрии необходимо обыграть сборную Германии. Все понимают, что задача архисложная, но даже если венгры её не выполнят, болельщики явно не будут критиковать их выступление, которое уже по праву можно назвать достойным.

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что расклад в группе F перед последним туром до сих пор абсолютно непредсказуем. Наверняка многие футбольные болельщики верят в чудо и хотят, чтобы сборная Венгрии вышла в четвертьфинал. Также немало болельщиков хотят увидеть в плей-офф все три топ-сборные, ведь такое может позволить нынешний регламент: из шести команд, занявших третье место в квартете, четыре выйдут из группы. В любом случае в плей-офф должны выходить сильнейшие, а кто ими станет – покажет последний тур.

Николай Алексеев