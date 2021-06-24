Бензема побил рекорд Зидана

Форвард сборной Франции Карим Бензема отметился голевым дублем в матче третьего тура групповой части чемпионата Европы 2020 года против португальцев (2:2). Примечательно, что для француза это были первые голы как на турнирах такого рода в целом, так и первые за шесть, что Бензема провел вне сборной по причинам, не связанным с футболом.

Интересно, что Карим Бензема стал самым возрастным автором дубля среди игроков сборной Франции на крупных турнирах, улучшив результат Зинедина Зидана (31 год и 356 дней) на Евро-2004. Бензема сейчас 33 года и 186 дней.

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