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Гризманн: «Как только Бензема забьёт, его прорвёт»

20 Июня 2021, 17:30,

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн уверен, что его напарник Карим Бензема скоро забьёт свой первый гол после возвращения в команду.

- Думаю, каждый нападающий хочет забивать, и чем быстрее он это сделает, тем будет лучше для всех, - заявил Гризманн на пресс-конференции. - Как только Карим отправит мяч в сетку, это сразу ему поможет. Нужно сохранять спокойствие и уверенность.

- Форварду нужно забивать для того, чтобы играть. Он нам много помогает в атаке, и как только он забьет, его прорвет, - добавил Гризманн.

В третьем туре Евро-2020 французы сыграют против Португалии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Антуан Гризманн, Карим Бензема
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