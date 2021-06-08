​Действующие чемпионы Европы: присматриваемся к сборной Португалии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выходит на финишную прямую в представлении сборных, которые очень скоро будут играть на Евро. Пришло время поговорить о действующих чемпионах Европы – сборной Португалии.

Путь на Евро

Сборная Португалии пробилась на чемпионат Европы напрямую через отборочный цикл. Правда, в своей группе «европейские бразильцы» заняли не первое место, а второе – Украина набрала на три очка больше.

М Команда И В Н П РМ О 1 Украина 8 6 2 0 17:4 20 2 Португалия 8 5 2 1 22:6 17 3 Сербия 8 4 2 2 17:17 14 4 Люксембург 8 1 1 6 7:16 4 5 Литва 8 0 1 7 5:25 1

Сборная Португалии ранее семь раз выступала на чемпионатах Европы. Лучший результат «европейские бразильцы» показали на прошлом континентальном футбольном форуме в 2016 году. Тот турнир начинался для португальцев неважно. Криштиану Роналду и компания заняли в группе третье место с тремя очками, добытыми через ничьи. В 1/8 финала Португалия прошла Хорватию благодаря голу в экстра-тайме, а в 1/4 финала – Польшу в серии пенальти. Первую и единственную победу в основное время на турнире «европейские бразильцы» одержали в полуфинале, переиграв Уэльс. В финале же португальцы минимально обыграли Францию – единственный гол забил Эдер во втором дополнительном тайме.

Команда

Игрок Клуб Вратарь Руй Патрисиу Вулверхэмптон Антони Лопеш Лион Руй Силва Гранада Защитники Нелсон Семеду Вулверхэмптон Пепе Порту Рубен Диаш Манчестер Сити Рафаэл Геррейру Боруссия Д Жозе Фонте Лилль Жуан Канселу Манчестер Сити Нуну Мендеш Спортинг Полузащитники Жоау Моутинью Вулверхэмптон Бернарду Силва Манчестер Сити Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Данилу Перейра ПСЖ Вильям Карвалью Бетис Ренату Саншеш Лилль Гонсалу Гедеш Валенсия Рубен Невиш Вулверхэмптон Педру Гонсалвеш Спортинг Сержиу ди Оливейра Порту Жуан Пальинья Спортинг Нападающие Криштиану Роналду Ювентус Андре Силва Айнтрахт Рафа Силва Бенфика Диогу Жота Ливерпуль Жоау Фелиш Атлетико

Сборная Португалии объявила окончательную заявку на чемпионат Европы ещё 20 мая. Из-за травмы на континентальном футбольном форуме на выступит нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету. Впрочем, эту потерю нельзя считать серьёзной.

В целом состав португальской национальной команды не нуждается в подробном представлении. Фернанду Сантуш имеет в своём распоряжении достаточно качественных футболистов, выступающих в хороших клубах Европы.

Звезда

Главной звездой сборной Португалии остаётся Криштиану Роналду. Обладателя пяти «Золотых мячей» представлять не нужно никому. Даже равнодушные к футболу домохозяйки знают, кто такой Роналду. Можно как угодно относиться к португальцу в целом, но невозможно не восхищаться Криштиану как спортсменом. В свои 36 лет он остаётся футболистом высочайшего уровня, голодным до побед, трофеев и достижений. Роналду уже добился многого как со своими командами, так и в индивидуальном плане, но останавливаться он и не думает. Цель Криштиану на ближайший месяц – защитить трофей чемпионата Европы со сборной Португалии.

Тренер

Фернанду Сантуш давно начал работать на международном уровне. С лета 2010 по лето 2014 года португальский специалист возглавлял сборную Греции, которую он выводил в плей-офф на Евро-2012 и чемпионате мира -2014. После бразильского мундиаля Сантуш занял тренерское кресло в сборной Португалии. Уже через два года специалист привёл команду к триумфу на чемпионате Европы. А вот на российском мундиале португальцы Сантуша выступили не лучшим образом, вылетев уже в 1/8 финала.

Календарь и цели

Дата Матч 15 июня Венгрия - Португалия 19 июня Португалия - Германия 23 июня Португалия - Франция

Действующие чемпионы Европы просто не имеют права ехать на турнир с иной целью, кроме как защитить титул. Так что сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе ставят перед собой максимальную задачу.

Прогноз

Сборная Португалии выступит в так называемой «группе смерти» с двумя другими большими сборными – Франции и Германии. Расставить их по местам очень сложно. При этом все они могут оказаться в плей-офф, ведь с третьего места тоже реально выйти в 1/8 финала. Как нам кажется, сборная Португалии сможет добраться как минимум до четвертьфинала.

Представление команд Евро-2020