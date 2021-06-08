​Действующие чемпионы Европы: присматриваемся к сборной Португалии

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08 Июня 2021, 23:18,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выходит на финишную прямую в представлении сборных, которые очень скоро будут играть на Евро. Пришло время поговорить о действующих чемпионах Европы – сборной Португалии.
Путь на Евро
Сборная Португалии пробилась на чемпионат Европы напрямую через отборочный цикл. Правда, в своей группе «европейские бразильцы» заняли не первое место, а второе – Украина набрала на три очка больше.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Украина
|8
|6
|2
|0
|17:4
|20
|2
|Португалия
|8
|5
|2
|1
|22:6
|17
|3
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|17:17
|14
|4
|Люксембург
|8
|1
|1
|6
|7:16
|4
|5
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5:25
|1
Сборная Португалии ранее семь раз выступала на чемпионатах Европы. Лучший результат «европейские бразильцы» показали на прошлом континентальном футбольном форуме в 2016 году. Тот турнир начинался для португальцев неважно. Криштиану Роналду и компания заняли в группе третье место с тремя очками, добытыми через ничьи. В 1/8 финала Португалия прошла Хорватию благодаря голу в экстра-тайме, а в 1/4 финала – Польшу в серии пенальти. Первую и единственную победу в основное время на турнире «европейские бразильцы» одержали в полуфинале, переиграв Уэльс. В финале же португальцы минимально обыграли Францию – единственный гол забил Эдер во втором дополнительном тайме.
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратарь
|Руй Патрисиу
|Вулверхэмптон
|Антони Лопеш
|Лион
|Руй Силва
|Гранада
|Защитники
|Нелсон Семеду
|Вулверхэмптон
|Пепе
|Порту
|Рубен Диаш
|Манчестер Сити
|Рафаэл Геррейру
|Боруссия Д
|Жозе Фонте
|Лилль
|Жуан Канселу
|Манчестер Сити
|Нуну Мендеш
|Спортинг
|Полузащитники
|Жоау Моутинью
|Вулверхэмптон
|Бернарду Силва
|Манчестер Сити
|Бруну Фернандеш
|Манчестер Юнайтед
|Данилу Перейра
|ПСЖ
|Вильям Карвалью
|Бетис
|Ренату Саншеш
|Лилль
|Гонсалу Гедеш
|Валенсия
|Рубен Невиш
|Вулверхэмптон
|Педру Гонсалвеш
|Спортинг
|Сержиу ди Оливейра
|Порту
|Жуан Пальинья
|Спортинг
|Нападающие
|Криштиану Роналду
|Ювентус
|Андре Силва
|Айнтрахт
|Рафа Силва
|Бенфика
|Диогу Жота
|Ливерпуль
|Жоау Фелиш
|Атлетико
Сборная Португалии объявила окончательную заявку на чемпионат Европы ещё 20 мая. Из-за травмы на континентальном футбольном форуме на выступит нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету. Впрочем, эту потерю нельзя считать серьёзной.
В целом состав португальской национальной команды не нуждается в подробном представлении. Фернанду Сантуш имеет в своём распоряжении достаточно качественных футболистов, выступающих в хороших клубах Европы.
Звезда
Главной звездой сборной Португалии остаётся Криштиану Роналду. Обладателя пяти «Золотых мячей» представлять не нужно никому. Даже равнодушные к футболу домохозяйки знают, кто такой Роналду. Можно как угодно относиться к португальцу в целом, но невозможно не восхищаться Криштиану как спортсменом. В свои 36 лет он остаётся футболистом высочайшего уровня, голодным до побед, трофеев и достижений. Роналду уже добился многого как со своими командами, так и в индивидуальном плане, но останавливаться он и не думает. Цель Криштиану на ближайший месяц – защитить трофей чемпионата Европы со сборной Португалии.Embed from Getty Images
Тренер
Фернанду Сантуш давно начал работать на международном уровне. С лета 2010 по лето 2014 года португальский специалист возглавлял сборную Греции, которую он выводил в плей-офф на Евро-2012 и чемпионате мира -2014. После бразильского мундиаля Сантуш занял тренерское кресло в сборной Португалии. Уже через два года специалист привёл команду к триумфу на чемпионате Европы. А вот на российском мундиале португальцы Сантуша выступили не лучшим образом, вылетев уже в 1/8 финала.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|15 июня
|Венгрия - Португалия
|19 июня
|Португалия - Германия
|23 июня
|Португалия - Франция
Действующие чемпионы Европы просто не имеют права ехать на турнир с иной целью, кроме как защитить титул. Так что сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе ставят перед собой максимальную задачу.
Прогноз
Сборная Португалии выступит в так называемой «группе смерти» с двумя другими большими сборными – Франции и Германии. Расставить их по местам очень сложно. При этом все они могут оказаться в плей-офф, ведь с третьего места тоже реально выйти в 1/8 финала. Как нам кажется, сборная Португалии сможет добраться как минимум до четвертьфинала.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Португалии, команды Евро-2020