Дешам: «Это был бой, это было непросто»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими впечатлениями после матча группового этапа чемпионата Европы против сборной Португалии, завершившегося ничейным результатом. «Это был бой, это было непросто. Мы подарили сопернику два гола из-за своих ошибок. Мы хотели победить, но мы на первом месте, и это лучшая позиция. Для нас начинается новый турнир», - сказал Дешам в интервью УЕФА.

Матч между сборными Франции и Португалии завершился со счетом 2:2. По два забитых мяча на счету лидеров своих команд: Карима Бензема и Криштиану Роналду.

В 1/8 финала чемпионата Европы французы встретятся со сборной Швейцарии, а португальцам предстоит противостоять сборной Бельгии.