Рекордный гол Роналду - видео

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает переписывать историю футбола. В среду 23 июня лидер атак пиренейцев забил два мяча в ворота сборной Франции (2:2). После этого на счету Роналду уже 109 голов в составе национальной команды, а это повторение рекорда иранца Али Даеи. Уже в следующем матче Криштиану может улучшить этот результат.

А пока вашему вниманию видео исторического гола Роналду.

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