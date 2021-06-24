Рекордный гол Роналду - видео

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24 Июня 2021, 00:41,
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает переписывать историю футбола. В среду 23 июня лидер атак пиренейцев забил два мяча в ворота сборной Франции (2:2). После этого на счету Роналду уже 109 голов в составе национальной команды, а это повторение рекорда иранца Али Даеи. Уже в следующем матче Криштиану может улучшить этот результат.
А пока вашему вниманию видео исторического гола Роналду.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии