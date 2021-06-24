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Сантуш: «Мы можем ещё улучшить игру»

24 Июня 2021, 01:24,

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш проанализировал ничью с Францией (2:2) на Евро-2020.

- Что мне действительно понравилось - поведение команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы сыграть не так, как с Германией, я ответил, что нужно быть самими собой. Мы были сильны, стабильны и с великолепным настроем. Мы можем еще улучшить игру. Второй тайм мы начали не так хорошо, но смогли перестроиться, - заявил Сантуш на пресс-конференции.

- Сейчас нужно думать о Бельгии, сложном сопернике. Если посмотрим на рейтинг, там соперник лидирует. Но давайте оценивать и осознавать, что нам нужно сделать в этой игре, - добавил Сантуш.

Отметим, что у Бельгии будет на два дня больше времени на подготовку к игре.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
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