Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Али Даеи поздравил Роналду с повторением своего рекорда

24 Июня 2021, 08:31,

Экс-футболист сборной Ирана Али Даеи отреагировал на достижение португальца Криштиану Роналду. 36-летний нападающий повторил рекорд иранца по голам на международном уровне благодаря дублю во встрече с командой Франции (2:2). Во вчерашнем поединке КриРо реализовал два пенальти.

«Мои поздравления Роналду. Ему остался один гол, чтобы побить мой рекорд. Для меня огромная честь, что это достижение побьет такой великий игрок. Только вперед», - написал Даеи в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в настоящий момент на счету Криштиану 109 голов за национальную команду.

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Португалии встретится с командой Бельгии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Али Даеи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020