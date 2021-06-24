Али Даеи поздравил Роналду с повторением своего рекорда

Экс-футболист сборной Ирана Али Даеи отреагировал на достижение португальца Криштиану Роналду. 36-летний нападающий повторил рекорд иранца по голам на международном уровне благодаря дублю во встрече с командой Франции (2:2). Во вчерашнем поединке КриРо реализовал два пенальти.

«Мои поздравления Роналду. Ему остался один гол, чтобы побить мой рекорд. Для меня огромная честь, что это достижение побьет такой великий игрок. Только вперед», - написал Даеи в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в настоящий момент на счету Криштиану 109 голов за национальную команду.

В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Португалии встретится с командой Бельгии.

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