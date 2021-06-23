Бензема оформил дубль, снова забив португальцам

Форвард сборной Франции Карим Бензема бурно отмечает возвращение в национальную команду. В матче с португальцами лидер атак «Реала» сначала реализовал пенальти в конце первого тайма, а после перерыва отличился уже с игры. После выверенной передачи Поля Погба Бензема оформил дубль.

Это 29-й гол Карима в сборной Франции, примечательно, что до сегодняшнего дня на чемпионатах Европы он не забивал. В национальной команде это шестой дубль Карима Бензема.

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