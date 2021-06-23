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Португалия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн

23 Июня 2021, 02:11,

Португалия и Франция завершат групповой турнир интересным матчем, в котором соперникам можно наслаждаться игрой и праздником футбола. Номинальным хозяевам главное не проиграть с крупным счетом, а их соперник в случае победы обеспечит себе первое место. Интригу внесет то, что на момент стартового свистка будет известна дальнейшая сетка турнира, и потенциальные соперники этих команд.

Матч будет показан в 22:00 на  каналах «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5» и «Казахстан ТВ». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии
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