Португалия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Португалия и Франция завершат групповой турнир интересным матчем, в котором соперникам можно наслаждаться игрой и праздником футбола. Номинальным хозяевам главное не проиграть с крупным счетом, а их соперник в случае победы обеспечит себе первое место. Интригу внесет то, что на момент стартового свистка будет известна дальнейшая сетка турнира, и потенциальные соперники этих команд.

Матч будет показан в 22:00 на каналах «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5» и «Казахстан ТВ». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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