Португалия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн

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23 Июня 2021, 02:11,
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Португалия и Франция завершат групповой турнир интересным матчем, в котором соперникам можно наслаждаться игрой и праздником футбола. Номинальным хозяевам главное не проиграть с крупным счетом, а их соперник в случае победы обеспечит себе первое место. Интригу внесет то, что на момент стартового свистка будет известна дальнейшая сетка турнира, и потенциальные соперники этих команд.
Матч будет показан в 22:00 на каналах «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5» и «Казахстан ТВ». Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии