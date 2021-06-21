Возможный одноклубник Кокорина, бывшая легенда «Саутгемптона», человек-катастрофа из «Лиона», цепкий опорник и конкурент Черышева

Сборная Португалии стала счастливым обладателем золотых медалей по окончании Евро-2016, но сейчас команда Фернанду Сантуша плетётся на третьем месте в группе F. Не исключён вариант, при котором португальцы вылетят с чемпионата Европы после групповой стадии – у них столько же очков, сколько у немцев, в то время как венгры не намерены отдавать победу немецкой дружине. Португальцам предстоит помериться силами со сборной Франции, и этот матч будет иметь решающее значение для Криштиану Роналду и его соотечественников. Кто может помочь «красно-зелёным» в плей-офф, если сборная Португалии туда квалифицируется?

Сержиу Оливейра

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Центральный полузащитник «Порту» – лидер по духу, но руководство «драконов» готово с ним расстаться за правильную цену. Не исключено, что 29-летний хавбек, проведший 11 матчей за сборную страны, станет одноклубником Александра Кокорина. Также за ним активно присматривают скауты «Ромы» – Моуринью лично попросил приобрести своего соотечественника. Оливейра – очень подвижный и умный игрок, главными аспектами игры которого являются ключевые передачи, выстрелы с дальней дистанции, перемещение по всему периметру средней линии и высокая концентрация. Трансферный лист Оливейры оценивается в 19 миллионов евро, и итальянские клубы не готовы серьёзно раскошелиться. Контракт португальца, посмотревшего матч с венграми на скамейке запасных, теряет юридическую силу летом 2025 года.

Жозе Фонте

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Опытный защитник оставил след в славной истории нескольких английских клубов – он был лидером «Кристал Пэлас», стал незаменимым звеном «Саутгемптона» и прилично смотрелся в «Вест Хэме». Несмотря на почтенный возраст для полевого игрока, Фонте всё ещё в строю – он выиграл золотую награду Лиги 1 в прошлом сезоне. Жозе чрезвычайно силён в воздушном пространстве – португалец в паре с Рубеном Диашем смотрелся бы фантастически, но Сантуш сделал ставку на возрастного Пепе. Культура паса у Фонте находится на высочайшем уровне – 90,4% точных передач выдал он в сезоне 2020/21, нанеся в среднем 0,8 удара по воротам при 2,2 выигранных дуэлях в воздухе. Матчи с Венгрией и Германией прошли без участия медлительного защитника, но Сантуш, по словам португальской прессы, рвал и метал в раздевалке после четырёх пропущенных мячей. Фонте мог бы побороться с Гризманном и Бензема – Карим обожает обыгрывать тет-а-тет игроков типа португальца.

Антони Лопеш

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Голкипер «Лиона» появился на свет на территории Франции и не отказался от французского гражданства, хотя всегда позиционировал себя как португальца. На первый серьёзный турнир в составе сборной Португалии Лопеш поехал в 2016 году, и его присутствие помогло «красно-зелёным» выиграть чемпионат Европы. Да, он исполняет роль резервной опции, однако после неудачной игры Патрисиу в матче с немцами Сантуш может довериться Антони. Лопеш – человек-катастрофа. Он забил два автогола в сезоне 2020/21, подцепил COVID-19 в расположении сборной в октябре, получил сотрясение мозга после столкновения с Коутиньо, огрёб по шее от болельщика «Эвертона» в Лиге Европы, вывел из строя Мбаппе, подрался с сотрудником стадиона «Бастии» и принял на себя петарду.

Рубен Невеш

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Португалец не выходил на поле на Евро-2020 – все его мысли находятся в Лондоне. Дело в том, что «Арсенал» практически договорился с «Вулверхэмптоном» обо всех деталях трансфера, и Рубен дал добро на свой переход. Невеш идеально удерживает мяч и продлевает атаку проникающими передачами. Рубен – физически сильный хавбек, который часто нарушает правила при быстрых атаках соперника. Английские судьи не поддаются эмоциям Рубена, который отчаянно жестикулирует, и наказывают его жёлтыми карточками. В сезоне 2020/21 португалец пополнил «коллекцию» 8 «горчичниками». Невеш с большой охотой забрасывает мяч за спины защитникам, пробивает со средней дистанции и крутится со снарядом возле чужой штрафной, карауля отскоки.

Гонсалу Гедеш

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Левый вингер «Валенсии» оценивается в 25 миллионов евро, но тренерский штаб сборной Португалии не способствует увеличению этих цифр. На Евро-2020 Гонсалу пока не нужен – его лишь раз включили в заявку. В мае прошла информация, что португалец заинтересовал «Севилью», но «летучие мыши» отказались от трансфера. Гонсалу заслужил похвалу от Дмитрия Черышева, с сыном которого он конкурировал в Примере. Гедеш – мобильный вингер, часто обостряющий игру проникающими передачами. Он один из лучших дриблеров Примеры, и Грасия оценивал важность Гонсалу при контратаках. На нём часто фолят, а сам португалец обожает бить с дальней дистанции, выполнять «английские» кроссы с фланга и широко атаковать. Стагнация «Валенсии» в сезоне 2020/21 не нашла негативного отражения в игре Гонсалу – он стал автором 5 точных ударов и 5 результативных передач.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ