​В Роналду бросили бутылку «кока-колы»

Во время матча между сборными Франции и Португалии, проходившего в среду вечером, в направлении Криштиану Роналду бросили пластиковую бутылку популярного напитка «кока-кола». Звёздный португальский футболист не пострадал, поскольку непосредственно в него бутылка не попала.

Стоит напомнить, что недавно Криштиану Роналду во время пресс-конференции показательно убрал со стола две бутылки «кока-кола», призывая людей пить исключительно негазированную воду. Как известно, Роналду не употребляет газированные напитки, внимательно следя за своим здоровьем.