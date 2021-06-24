​В Роналду бросили бутылку «кока-колы»

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24 Июня 2021, 14:39,
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Во время матча между сборными Франции и Португалии, проходившего в среду вечером, в направлении Криштиану Роналду бросили пластиковую бутылку популярного напитка «кока-кола». Звёздный португальский футболист не пострадал, поскольку непосредственно в него бутылка не попала.
Стоит напомнить, что недавно Криштиану Роналду во время пресс-конференции показательно убрал со стола две бутылки «кока-кола», призывая людей пить исключительно негазированную воду. Как известно, Роналду не употребляет газированные напитки, внимательно следя за своим здоровьем.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
Все таки представители кока колы обиделись)
и послали своего агента, чтобы наказал обидчика!