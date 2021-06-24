Кунде: «Пока я новичок в сборной Франции, постараюсь как можно быстрее влиться в коллектив»

Фланговый защитник сборной Франции Жюль Кунде пообщался с журналистами после поединка против Португалии в рамках третьего тура групповой стадии Евро-2020. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Чем чаще я буду играть, тем быстрее буду прогрессировать и лучше понимать игру. Пока я новичок в сборной, но постараюсь как можно быстрее влиться в коллектив», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Франции, набрав пять баллов, финишировала на первом месте в своей группе. В 1/8 финала чемпионата Европы-2020 подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Швейцарии.