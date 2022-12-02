Тадич установил рекорд сборной Сербии по числу передач под удар за матч ЧМ

Атакующий полузащитник сборной Сербии Душан Тадич отдал 10 передач под удар на чемпионате мира в Катаре. Больше него подобных передач сделал только француз Антуан Гризманн – 11. Фактом делится Opta.

Помимо этого, в матче против швейцарцев Тадич установил рекорд в истории своей национальной сборной по передачам под удар за матч на чемпионате мира – пять.

Пока сербам усилия их капитана не сильно помогают. Они уступают сборной Швейцарии – 2:3. Матч подходит к концу. На данный момент сборная Сербии вылетает с чемпионата мира с одним очком в активе. Следите за событиями встречи на Liveresult.ru.