​Сербия и Швейцария огласили составы на очную битву

Если в матче сборных Камеруна и Бразилии не произойдёт сенсации, то именно сборные Сербии и Швейцарии разыграют вторую путёвку в плей-офф чемпионата мира от группы G. При этом швейцарцев устроит ничья, а швейцарцам нужна будет только победа.

Сборная Сербии выйдет на футбольное поле в таком составе: Ваня Милинкович-Савич, Миленкович, Велькович, Павлович, Живкович, Костич, Сергей Милинкович-Савич, Лукич, Тадич, Митрович, Влахович.

Сборная Швейцарии, в свою очередь, начнёт игру в таком составе: Кобель, Видмер, Аканджи, Шёр, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.

Матч Сербия – Швейцария стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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