Груйич: «Чувствовали поддержку российских болельщиков»

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич признался, что его команда чувствовала поддержку российских болельщиков на мундиале в Катаре.

«Мы видели болельщиков из России в отеле, они поддерживали нас. Конечно, мы чувствовали поддержку россиян», - передаёт слова серба «Спорт-Экспресс».

Мундиаль в Катаре, к сожалению для сборной Сербии, оказался для нее провальным. В группе G она набрала всего одно очко и 2 декабря вылетела с турнира.

Начался турнир для сербов с поражения от бразильцев (0:2), продолжился результативной ничьей со сборной Камеруна (3:3), а завершился досадным поражением от сборной Швейцарии (2:3).