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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Швейцария в матче-триллере обыграла Сербию и вышла в плей-офф

03 Декабря 2022 • 00:01 Комментировать (1)
Сербия
2:3
Швейцария
окончен

Сборные Швейцарии и Сербии провели один из лучших матчей на нынешнем чемпионате мира. Каждая из команд вела в счёте, но в итоге победу одержали альпийцы и продолжали борьбу на чемпионате мира.

Протокол игры  
Сербия2:3Швейцария
  20'Шакири Джердан (0:1)
(1:1) Митрович Александар26'  
(2:1) Влахович Душан35'  
  44'Эмболо Брель (2:2)
  48'Фройлер Ремо (2:3)
Милинкович-Савич ВаняМиленкович Никола  90'Велькович Милош 55' (Гудель Неманья ( 55'  81') Павлович Страхиня  56'Живкович Андрия 78' (Радоньич Неманья ( 78') Костич ФилипМилинкович-Савич Сергей  47' 68' (Максимович Неманья ( 68') Лукич СашаТадич Душан 78' (Джуричич Филип ( 78') Влахович Душан 55' (Йович Лука ( 55') Митрович Александар  82'
Запасные: Младенович ФилипДмитрович МаркоРайкович Предраг  66'Эракович СтрахиньяИлич ИванБабич СрджанГруйич МаркоЛазович ДаркоМитрович СтефанРачич Урош
Кобель ГрегорВидмер Сильван  15'Шёр Фабиан  90'Аканджи МануэльРодригес РикардоФройлер РемоДжака Гранит  90'Шакири Джердан 69' (Фернандес Эдимилсон ( 69') Соу Джибрил 69' (Закария Денис ( 69') Варгас Рубен  34' 83' (Фасснахт Кристиан ( 83') Эмболо Брель 90' (Окафор Ноа ( 90')
Запасные: Штеффен РенатоКёмерт ЭрайОмлин ЙонасСеферович ХарисРидер ФабианФрай ФабианЭбишер МишельЯшари Ардон
02 декабря. Стадион "Стадион 974".

Последними завершали групповой турнир в квартете G. Для сборных Швейцарии и Сербии, по сути, очной встречей начинался плей-офф. Альпийцам для спокойствия надо было выигрывать. Ничья могла вывести швейцарцев в следующий этап, но было важно, чтобы Камерун вдруг не обыграл Бразилию. Что касается сербов, то им нужна была только победа, при этом для них также имел значение результат параллельной игры.

Швейцарцы могли открыть счёт уже на первой минуте. После атаки правым флангом последовал прострел в центр, удар Соу был заблокирован, мяч отскочил в центр штрафной, и Эмболо бил с близкого расстояния, но Милинкович-Савич спас. Футбольный снаряд отлетел к Соу, который бил в угол, но голкипер сербов снова выручил. Сербы ответили через пару минут. После навеса с углового Миленкович выиграл борьбу в воздухе, но пробил чуть мимо створа. Затем Живкович подключился к атаке правым флангом и пробил издали, но попал в штангу, мяч отскочил в Митровича, а от того отлетел в Кобеля.

Сербы владели мячом и искали варианты в атаке. Однако на 19-й минуте швейцарцы в одной из вылазок забили. После атаки левым флангом последовал прострел от Родригеса, передача была прервана, мяч отскочил в центр на Соу, который откатил футбольный снаряд правее на Шакири, а после его удара и небольшого рикошета, счёт был открыт.

Однако сербы довольно быстро результат сравняли. После перехвата и быстрой атаки Тадич слева навесил в центр штрафной, а Митрович головой прицельно пробил впритирку с дальней штангой. Швейцарцы настаивали, что сербы отобрали мяч с нарушением правил, но арбитр с ними не согласился.

Швейцарцы моментально могли вновь выйти вперёд. Родригес сделал идеальную передачу в правую зону штрафной, откуда Шакири бил в касание с близкого расстояния, но немного не попал в ближний угол. В ответ сербы забили ещё раз. Балканцы перехватили мяч на чужой половине поля, Митрович протащил его к штрафной и сделал пас на ход Влаховичу, который с линии штрафной пробил в дальний угол.

Швейцарцы прибавили и ещё до перерыва смогли сравнять результат. После очередной атаки Видмер получил мяч справа и прострелил в центр, а Эмболо с близкого расстояния внёс футбольный снаряд в цель. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте, и в режиме онлайн именно швейцарцы выходили в плей-офф.

В самом начале второго тайма швейцарцы вновь вышли вперёд после шикарной атаки. Альпийцы перехватили мяч, Эмболо откатил назад на Шакири, который сделал закидушку в правую зону штрафной, откуда Варгас пяткой сбросил в центр, а Фройлер с близкого расстояния пробил в противоход Милинковичу-Савичу.

После этого игра продолжала идти на встречных курсах, команды отвечали атака на атаку. Правда, голевых моментов никто не создавал долгое время. В середине тайма команды едва не подрались после неприличного жеста Джаки. После этого сербы на какое-то время прибавили, но до ударов дело не доходило.

За десять минут до конца матча швейцарцы едва не забили ещё. После розыгрыша штрафного Аканджи попал в сетку с внешней стороны. В целом альпийцы контролировали ход матча и спокойно вели его к победе. На последней минуте Фасснахт получил мяч слева в штрафной и был совсем один, но Милинкович-Савич успел выйти из ворот и спасти свою команду. В компенсированное время Йович после навеса с фланга пробил выше цели.

Таки образом, сборная Швейцарии заняла второе место в группе G. Теперь 6-го декабря ей предстоит игра 1/8 финала с командой Португалии. Для сербов же чемпионат мира завершён.

Роман Андреев

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03 Декабря 2022 в 00:03
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