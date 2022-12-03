Сербия не вышла из группы на четвёртом мундиале подряд

Сборная Сербии уступила сборной Швейцарии (2:3) и провалила четвёртый чемпионат мира подряд. В группе G сербы заняли последнее место, набрав всего одно очко в трёх матчах.

Напомним, сербы участвовали в четырёх чемпионатах мира с 2006 года, пропустив лишь мундиаль в Бразилии в 2014 году. И каждый раз балканской команде не удавалось выйти из группы.

Более того, в Катаре сербы не одержали ни одной победы в группе. Такого не случалось с 2006 года.

В группе G сборная Сербии проиграла сборной Бразилии (0:2), сыграла вничью с командой Камеруна (3:3) и в третьем туре вновь потерпела поражение – 2:3 от сборной Швейцарии.