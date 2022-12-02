Митрович высказался о решающем для Сербии матче на групповой стадии ЧМ-2022

Центрфорвард сборной Сербии Александар Митрович высказался о предстоящей встрече с командой Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Приложим все силы, чтобы победить и пройти дальше. Мы знаем, для чего прибыли сюда. Команда постарается продемонстрировать свою лучшую игру. Думаю, выиграет тот, кто допустит меньше ошибок. Надеюсь, это будет сборная Сербии», - передает слова нападающего Sport Klub.

Поединок между сборными Сербии и Швейцарии состоится в пятницу, 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В этом матче представителя Балканского полуострова устроит только победа.