Бывший игрок «Алании» и «Сибири» Никола Валентич дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» перед матчем сборной Сербии против Швейцарии на чемпионате мира.

- Я пока не могу оценить сборную Сербии на чемпионате мира. Все решит сегодняшний матч, тогда мы и узнаем, какие будут эмоции у всей страны. У нас очень тяжелая группа, тяжелый старт турнира. В матче с Камеруном мы должны были довести игру до победы, но не хватило концентрации. Возможно, в какой-то степени это даже лучше, ведь теперь команде нужно играть только на победу.

- Что нужно улучшить сборной Сербии?

- В первую очередь нужно быть спокойнее. Не пропускать такие необязательные голы, как с Камеруном, а в атаке быть хладнокровнее. Реализация не позволила сборной Сербии разгромить соперника. У нас отличный состав, который должен показать себя с лучшей стороны в самом важном матче этого турнира.

А еще хочу сказать большое спасибо болельщикам из России. Невероятно приятно видеть, как нас поддерживают люди в России и те россияне, кто приехал в Катар.

Матч Сербия – Швейцария стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.