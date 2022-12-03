Сербия допустила больше всего ударов в створ своих ворот на ЧМ в Катаре

Сборная Сербии на провальном чемпионате мира в Катаре стала первой командой турнира по допущенным ударам в створ - их набралось 24. Меньше даже у сборной Коста-Рики, у которой 22 допущенных удара в створ.

Помимо этого, сербы стали вторыми с конца по пропущенным голам. Ваня Милинкович-Савич вынимал мяч из сетки своих ворот восемь раз. Больше пропустил только страж ворот сборной Коста-Рики Кейлор Навас – 11.

Накануне сборная Сербии проиграла сборной Швейцарии (2:3) и завершила выступление на чемпионате мира в Катаре. У балканцев всего одно очко, они замыкают квартет G.

Сборная Сербии ни разу не вышла из группы на чемпионате мира по футболу. Команда участвовала в мундиале в 2006, 2010, 2018 и 2022 годах.