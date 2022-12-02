Сборная Швейцарии перевернула ход матча с сербами и забила в третий раз

В отличие от параллельного матча чемпионата мира, в котором сборные Бразилии и Камеруна не радуют болельщиков голами, второе поединок между национальными командами Сербии и Швейцарии получается намного более результативным.

В первом тайме обе стороны вели в счете и были в роли догоняющих и завершили его со счетом 2:2. Уже на 48-й минуте сборная Швейцарии забила третий гол, и комбинация получилась многоходовой и красивой. В концовке розыгрыша мяча Рубен Варгас пяткой отыграл на Ремо Фройлера, который и пробил без шансов для вратаря.

3:2, и Швейцария с 6 очками идет второй, у Камеруна два очка, Сербии - одно.

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