Сербы быстро отыгрались в матче со сборной Швейцарии

В заключительном туре чемпионата мира играют сборные Сербии и Швейцарии. Номинальные гости воплотили в гол одну из своих атак, которую завершил Джердан Шакири. Спустя семь минут соперник отыгрался. Как и в прошлой результативной вылазке всё началось с флангового прорыва, Душан Тадич прорвался к штрафной и выверено навесил на голову партнера, а Александар Митрович здорово сыграл «на втором этаже».

Счет стал 1:1, но он пока не устраивает сербских футболистов, так как они остаются на последнем месте с 2 очками. Столько же у Камеруна, а Швейцария с тремя баллами на этот момент выходит в плей-офф вместе с Бразилией.

Текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.