Влахович забил свой десятый гол в составе сербской сборной

Сборная Сербии сражается в матче с командой Швейцарии в последнем туре группового раунда финальной части катарского чемпионата мира, и в первом тайме команды забили друг другу по два мяча. С сербской стороны отличились Александар Митрович и Душан Влахович, при этом для нападающего туринского «Ювентуса» сей гол стал десятым в составе сербской сборной. Что касается Митровича, то он забил свой 52-й гол в составе сербской сборной.

Следить за событиями игры между сборными Швейцарии и Сербии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.