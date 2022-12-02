Сборная Швейцарии снова забила сербам и вернула себе второе место

Сборная Сербии недолго находилась на втором месте в своей группе чемпионата мира. Балканцы пропустили от Джердана Шакири на 20-й минуте, но после ударов Александра Митровича и Душана Влаховича вышли вперед и потеснили команду Швейцарии со второй строчки в таблице. Тем не менее, на 44-й минуте счет сравнялся. Джибрил Соу взял мяч под контроль в чужой штрафной площади, сыграл на Сильвана Видмера, а тот продлил на Бреля Эмболо, который переправил мяч в пустую часть ворот.

2:2, сборная Швейцарии снова идет на втором месте, сербы откатились на четвертую строчку. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.