Николич оценил шансы сборной Сербии выйти в плей-офф чемпионата мира

Экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич высказался о шансах сборной Сербии пробиться в 1/8 финала чемпионата мира – 2022. В решающем матче групповой стадии представители Балканского полуострова встретятся со Швейцарией.

«У нас есть хорошие шансы на выход в плей-офф: для этого нужно обыграть Швейцарию. Буду верить, что победа останется за Сербией. Остается лишь поддерживать команду», - приводит слова тренера издание «Чемпионат».

После двух туров Сербия с одним баллом занимает последнее место в группе G. Швейцария с тремя очками располагается на второй позиции.