Шакири забивал на каждом из трёх последних ЧМ

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири забил в ворота сборной Сербии и установил достижение, которым могли гордиться ранее только Лионель Месси и Криштиану Роналду. Шакири забил на последних трёх мундиалях – в 2014, 2018 и 2022 году.

Гол в ворота сборной Сербии Шакири оформил на 20-й минуте встречи и вывел свою сборную вперёд. Спустя несколько минут сербы счёт сравняли – отличился лидер «Фулхэма» Александр Митрович.

За событиями встречи в режиме онлайн следите на портале Liveresult.ru. На данный момент сербы вырвались вперёд - 2:1. В параллельной встрече сборная Бразилии встречается с командой Камеруна. Там счёт не открыт.