Бывший игрок «Спартака» Горан Тробок дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» перед матчем Сербия – Швейцария на чемпионате мира.

- Мы ожидали большего от сборной Сербии в первых матчах. Команда шикарно играла в отборочном раунде, была надежда, что мы сможем побороться со сборной Бразилии и довольно легко обыграть Камерун. Этого не получилось по многим причинам. Надо признать, что Драган Стойкович столкнулся с большими проблемами с составом. Влахович, Митрович и Костич серьезно травмированы были и подошли к старту турнира не в лучшей форме. Хочется надеяться, что сейчас они все в хорошей форме. Как мы видим, все трое в основном составе.

- В чем нужно прибавлять сборной Сербии?

- В первую очередь, команде нужно успокоиться после игры против Камеруна. Ни в коем случае нельзя играть столь безрассудно, как во втором тайме. Сборная Швейцарии такого не простит. Верю, что команда это понимает и сумеет выйти из группы. Очень хочется наконец-то выйти из группы и исправиться за чемпионат мира в России, когда мы должны были выступить лучше.

Матч Сербия – Швейцария стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.