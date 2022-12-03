Якин оценил победу Швейцарии над Сербией

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин дал комментарий после победы над командой Сербии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Подопечные Якина выиграли со счетом 3:2.

«Команда отлично начала, однако затем было очень нелегко. Но мы сумели правильно среагировать на пропущенные голы. Это был очень эмоциональный матч. Мы очень рады нашему успеху. Швейцария добилась отличного результата», - передает слова Мурата Mundo Deportivo.

Швейцарцы вышли в плей-офф мундиаля со второго места. В 1/8 финала подопечные Якина сыграют против сборной Португалии.