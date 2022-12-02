Швейцарские болельщики отметились провокацией сербов перед матчем ЧМ-2022

В Катаре швейцарские болельщики начали провокации болельщиков сборной Сербии на трибунах перед очной встречей третьего тура ЧМ-2022.

Несколько поклонников европейской национальной команды жестами обеих рук показали орла, который является символом свободы Албании. Напомним, что четыре года назад аналогичным способом забитые мячи в ворота Сербии отпраздновали этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака во встрече российского мундиаля. Причиной для такой провокации являются сложные взаимоотношения между странами балканского региона, а именно Сербией, Албанией и Косово.

Решающий матч катарского мундиаля для обеих сборных стартовал в 22:00 по московскому времени. Сербии для выхода в плей-офф необходима победа.