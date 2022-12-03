Сборные Сербии и Швейцарии установили антирекорд нынешнего ЧМ по количеству жёлтых карточек

Сборная Сербии сразилась в матче с командой Швейцарии в последнем туре группового раунда финальной части катарского чемпионата мира, и в первом тайме команды забили друг другу по два мяча. Во второй половине игры швейцарцы забили, а вот сербы нет, в результате чего балканская команда проиграла матч и завершила свои выступления на турнире. По ходу матча сербские футболисты получили шесть желтых карточек, а швейцарские - три.

По суммарному количеству карточек эта игра стала самой грубой в ходе всего турнира - целых девять. Более того, столь большого количества карточек на ЧМ не было с финала южноафриканского Мундиаля 2010 года между Испанией и Нидерландами.