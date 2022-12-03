Радич: «Я не могу назвать выступление Сербии провалом, мимо плей-офф мог пролететь кто угодно»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал выступление сборной Сербии на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, вчера, 2 декабря, балканская команда уступила Швейцарии (2:3) в матче 3-го тура группового этапа мундиаля и не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв последнюю строчку в квартете G.

По мнению Радича, выступление сборной Сербии нельзя назвать провалом, так как ей на этой стадии противостояли очень хорошие команды.

«Посмотрите, Камерун обыграл Бразилию. У Швейцарии тоже отличная команда. У нас была плюс-минус ровная группа. Мимо плей-офф мог пролететь кто угодно, кроме Бразилии», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Также футболист считает, что основной причиной вылета сербского коллектива с чемпионата мира стала неорганизованная игра в обороне. Напомним, что в трёх матчах подопечные Драгана Стойковича пропустили восемь голов.