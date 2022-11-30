Милошевич: «С таким составом сборная Сербии обязана выходить в 1/8 финала чемпионата мира»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич оценил шансы сборной Сербии выйти в плей-офф чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

Напомним, что после двух туров группового этапа сербы замыкают турнирную таблицу квартета G, имея в своём активе одно набранное очко.

По мнению Милошевича, балканская команда ещё сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира, так как она обладает достаточным для этого уровнем мастерства.

«Всё будет решаться в матче со сборной Швейцарии. Если сербские футболисты возьмут себя в руки и будут максимально сконцентрированы, то невозможное станет возможным. С таким составом сборная Сербии обязана выходить в 1/8 финала этого чемпионата мира», — приводит слова Милошевича Sport24.

Матч Сербия — Швейцария состоится 2 декабря. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. На данный момент сербы отстают от своего соперника на два очка.