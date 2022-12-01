Влахович прокомментировал слухи о романе с женой партнёра по сборной Сербии

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал слухи о романе с женой партнера по национальной команде Предрага Райковича.

«Эти слухи распускают люди, которым, по всей видимости, нечем заняться. Может, это является их работой. Я же готов защищать свои имя в суде, если до этого дойдет. Все, что говорят по этому поводу, полная ложь.

В команде хорошая атмосфера. Все наши мысли о матче со Швейцарией. Жаль, что люди сейчас говорят не о матче, а о чем-то другом», - передает слова бомбардира газета Marca.

Матч сборных Сербии и Швейцарии состоится в пятницу, 2 декабря. Начало – 22:00 мск.